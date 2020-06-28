شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو اتحاد الكرة يخضعون لمسحة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى موظفو اتحاد الكرة مسحة "كورونا" اليوم من أجل الاطمئنان على صحتهم، وتم التعاقد مع نفس الشركة التى تجرى اختبارات كورونا للاعبى الدورى الممتاز والتى بدأت عملها منذ عدة أيام.

وتواجد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وشعبان بسطاوى مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة مع الموظفين لتنظيم عملية إجراء مسحة كورونا.

فى سياق متصل، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن عدد الإصابات فى الدورى المصرى والخاصة بفيروس كورونا بعد إجراء المسحات وصل حتى الآن إلى 19 حالة من بين لاعبين وإداريين وعامل مهمات فى فرق الدورى الممتاز.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 4 حالات بحرس الحدود وإصابة فى صفوف الطلائع ليكون عدد إجمالى الإصابات 19 حالة، هى كالتالى:5 إصابات من نادى طنطا، و4 إصابات بصفوف فريق حرس الحدود ولاعب من طلائع الجيش ولاعب من دجلة وأسوان والاتحاد السكندرى والمقاولون والجونة بالإضافة إلى 4 لاعبين من إنبى.

اختبار كورونا على موظفي اتحاد الكرة

إجراء مسحة كورونا

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اختبار كورونا على موظفي اتحاد الكرة

اجراء اختبار كورونا على موظفي اتحاد الكرة

مسحة كورونا لموظفي اتحاد الكرة

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز، وقام لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة للكشف عن كورونا بعد أن أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضى قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين فى مران اليوم كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.