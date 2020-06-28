شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جونيور آجاي يحير الطبيب بسبب مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجونيور أجاى، صانع ألعاب القلعة الحمراء، خلال أخذ المسحة الثانية للاعب اليوم، الأحد، أثناء تواجده بالنادى لخوض المران اليومي مع الفريق، حيث يستعد الأهلي لعودة النشاط الرياضى فى 25 يوليو المقبل وفقاً للخطة الزمنية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة.

وظهر أجاى فى الفيديو مرتبكاً بسبب صعوبة أخذ المسحة حيث دفع يد الطبيب أكثر من مرة لشعوره بالألم قائلاً، "صعبة".

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز، وقام لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة للكشف عن كورونا بعد أن أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضى قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

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في سياق متصل، استقر الجهاز الفنى للأهلى على خوض التدريبات على مرة واحدة يومى الأربعاء والخميس المقبلين، بعد خوضها عدة أيام على مجموعتين، تبدأ الأولى مرانها من الثامنة والنصف صباحاً فيما تبدأ الثانية العاشرة والنصف صباحاً، ويرغب الأهلى فى خوض مرحلة جديدة من التدريبات بشكل يُحقق أهدافه فى الفترة الحالية سواء على الصعيد البدنى أو الفنى بما لا يؤثر على الإجراءات الاحترازية التى يقوم الجهاز بتطبيقها خلال التدريبات الحالية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ويبحث رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق المتواجد حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة برفقة أسرته، بعض التفاصيل والإجراءات الاحترازية للتدريب على فترة واحدة بما يضمن سلامة اللاعبين ويحافظ على الإجراءات والتعليمات الوقائية التى يلجأ إليها الأهلى خلال التدريب الذى إنطلق الأربعاء الماضى، وينتظر الاهلى نتيجة المسحة الثانية التى أجراها اللاعبون والجميع فى قطاع الكرة اليوم، الأحد، للكشف عن كورونا من أجل العودة للتدريبات على مجموعة واحدة إذا جاءة النتيجة سلبية للجميع فى الفريق.