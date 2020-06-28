شكرا لقرائتكم خبر عن جدية إكرامى..حزن صالح.. ومراون ينافس على لطفى فى أجمل ضحكة بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل لاعبو النادى الأهلى تدريباتهم اليومية، والتى انطلقت الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف طويلة استغرقت قرابة المائة يوم منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، فى إطار خطة المارد الأحمر لاستئناف النشاط الرياضى المرجح عودته فى شهر أغسطس المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صوراً من تدريبات الفريق الأحمر عبر موقع فيس بوك، وظهرت الجدية والتحدى على وجه شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، وبدا صالح جمعة متأثراً بالتدريبات الانفرادية فى صالة الجيم منعزلاً عن الفريق بفرمان السويسرى رينية فايلر مدرب الفريق الأحمر، فى الوقت الذى تبادل فيها الثنائى مروان محسن وعلى لطفى حارس مرمى الفريق الابتسامات.

فى سياق متصل، أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز، وقام لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة للكشف عن كورونا بعد أن أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضى قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

من ناحية أخرى، عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، وانطلق مران المجموعة الأولى فى الثامنة والنصف صباحا، وفقا الجدول التدريبى الذى أعده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فيما خاض صالح جمعة جلسة فى الجيم على هامش المران، وفقاً لتعليمات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق المتواجد حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته.

وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين فى مران اليوم كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.

كما خاض ثنائى الفريق حمدى فتحى ومحمد محمود جلسة فى الجيم، قبل تنفيذ باقى فقرات البرنامج التأهيلى الخاص بهما على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ويقوم ثنائى الأهلي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الخاص بهما لتجهيزهما للعودة الى المشاركة فى المران الجماعى والمقرر لها فى غضون أسبوعين.

احمد الشيخ



اكرامي

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الشيخ



حمدي فتحي



رمضان صبحي



شريف اكرامي



صالح جمعة



علي لطفي



عملية التعقيم



قفشة



كهربا



محمد محمود



محمود متولي