شكرا لقرائتكم خبر عن حضور حسام البدرى وبركات وشوقى غريب لاجتماع اتحاد الكرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، ومحمد بركات مدير منتخب مصر، إلى اتحاد الكرة للاجتماع باللجنة الخماسية، فى حضور شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة ووضعها موضع الأولوية، ومعرفة ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية.

ويعقد المجلس اجتماعاً فى نفس الوقت مع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، لمناقشة برنامج الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو والذى حدد الفيفا موعد انطلاقه يوم 21 يوليو 2021.

ويشهد الاجتماع استعراض كل مدير فنى للمنتخب الأول و الأوليمبي خلال الاجتماع تصوراته لبرنامج الفريق فى ضوء المقترحات الجديده للاتحاد الدولى بشأن المواعيد الجديده للاجندات الدوليه والتى تم ضغطها لتعويض المباريات التى تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا وضع التصور الذى يتلائم مع المسابقات المحليه وكذلك ارتباطات المنتخب الوطنى الأول بهدف توفير افضل اعداد للمنتخب الأولمبى مما يجعله قادرا على تقديم صوره مشرفه تليق بكرة القدم المصريه فى الدوره الاولمبيه بطوكيو، ومن المقرر ان يحضر الاجتماع الدكتور احمد عبدالله عضو اللجنه الخماسيه والمشرف على المنتخب الأولمبى .

كما يبدى كل مدير فنى، سواء حسام البدرى أو شوقى غريب بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الناشئين، آراءه فى استئناف النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة، وعرض التقرير الخاص بالجلسة التى جمعت اللجنة الخماسية مع مدربى الدوورى الممتاز وآراء كل مدرب فى استئناف النشاط.

حسام البدري وشادي الجيلاني منسق المنتخب

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