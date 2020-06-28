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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزير الرياضة يتفقد نادى النادى بـ 6 أكتوبر

أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة آخر الاستعدادات بنادى النادى The Club استعدادا لعودة النشاط الرياضى أول يوليو.

وخلال جولته شدد أشرف صبحي على ضرورة استعداد كافة المنشآت داخل النادى استعدادا لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي في الأول من يوليو ، مع مراعاة اعمال التعقيم و تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وعلى جانب آخر تفقد وزير الشباب والرياضة، المدينة الرياضية بحي الاسمرات تمهيدا لإفتتاحها في إحتفالات ثورة ال ٣٠ من يوليو.

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وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري.

و شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكداً أن المدينة الرياضية بحي الاسمرات تعتبر واحدة من أهم مشروعات الوزارة خلال الفترة الحالية خاصة أنه يخدم قطاعا كبيرا وكتلة سكانية ضخمة.

