شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة جديدة على البحر.. حازم إمام يستمتع بإجازته قبل عودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم حازم إمام جمهوره بصورة جديدة له خلال استمتاعه بإجازته الصيفية علي أحد الشواطئ، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وذلك قبل عودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، حيث يرتبط الثعلب الصغير بالعمل كمحلل رياضى عبر شاشة "أون تايم سبورتس" وفى حال عودة النشاط من جديد فلن يجد وقتًا للاستمتاع مع أفراد أسرته فى إحدى المدن الساحلية، خاصة أن المسابقة ستشهد ضغطاا كبيرا فى المباريات من أجل إنهائها فى أقرب وقت.



حازم امام

وكشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، فى وقت سابق، أسباب فشل احترافه بالدورى الإيطالى بصفوف أودينيزى خلال برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت قائلا، "كان عندى إصابة تمزق فى رجلى وأصررت على اللعب مع منتخب مصر أمام تونس فى تصفيات كأس العالم والإصابة تفاقمت وعندما رجعت إيطاليا مقولتش إنى مصاب وطلب منى المدرب اشيل حديد وده خلانى مش قادر أمشى وبعدها ملعبتش وقررت الرحيل ".

وأضاف الثعلب الصغير، "كن لازم أقوله إنى مصاب، ومكنش ينفع ألعب وأنا مصاب، أنا غلطت بس كنت بحب أشارك مع المنتخب على طول، عشان كدا بقول لكل اللاعبين أنت طبيب نفسك وحافظ على رجلك كويس وصارح مدربك بكل حاجة، ورغم أن السويشال ميديا لها أضرار بس لها بردو فوائد بتخلى اللاعيبة خايفة تشارك فى أى مكان عشان متأكدة أن ناديها هيعرف".

وبزغ نجم الموهوب حازم إمام فى النصف الأول من العقد الأخير للتسعينات، فتوج بلقب أفضل صانع ألعاب فى أفريقيا عام 1996، وقاده هذا التألق للانضمام لصفوف أودينيزى الإيطالى مع المدرب المخضرم زاكيروني، ولفت أنظار الجماهير هناك رغم قلة مشاركاته.

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220 دقيقة فى 11 مباراة بالدورى الإيطالى و128 دقيقة فى 3 مباريات بكأس إيطاليا و27 دقيقة فى مباراتين بالدورى الأوروبي، هى مجموع مشاركات حازم إمام مع أودينيزى وهى الفترة التى لم يكن الثعلب الصغير فيها راضيًا عن تواجده فى القلعة الإيطالية ليقرر بعدها إمام الرحيل للدورى الهولندى عبر بوابة "دى جرافتشاب" على سبيل الإعارة لمدة موسم.

‎استعاد حازم إمام تألقه وبريقه مع أخرى بعد الفرصة التى أتيجت له مع فريق "دى جرافتشاب" وشارك كلاعب أساسي، وبسبب أداءه الممتاز تلقى عرضا من أياكس أمستردام، ولكن إصرار ناديه أودينيزى على عودته مرة أخرى تسبب فى فشل الصفقة.

‎بعد العودة إلى نادى أودينيزى وجد حازم إمام نفسه على قائمة البدلاء مرة أخرى، فعلم أن مستقبله فى أوروبا أصبح مجرد حلم، ليقرر العودة إلى نادى الزمالك على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، وبعدها قام الزمالك بتفعيل بند الشراء والتعاقد مع حازم إمام بصفقة نهائية.