شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين جنيه تحسم انتقال ناصر ماهر لاعب الأهلي للدوري البرتغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادى، تفاصيل العرض المالى الذى تلقاه الأهلى من نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى لاستعارة ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار لسموحة مقابل 120 ألف دولار.

وكان ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلى، المعار لسموحة حتى نهاية الموسم جدد رغبته فى الاستمرار مع الفريق السكندرى الموسم المقبل حال فشل انتقاله لناسيونال ماديرا البرتغالى، ورفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء عودته للفريق .

يأتى ذلك بعدما تألق ناصر ماهر مع سموحة خلال الموسم الحالى وساهم فى إحراز العديد من الأهداف وصناعة البعض الآخر، بالإضافة لحالة الاستقرار التى يعيشها اللاعب مع الفريق .

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