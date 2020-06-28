شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم موقف دورى 99 فى اجتماعه بالبدرى وغريب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة موقف دورى 99 من إقامته الموسم المقبل من عدمه، خلال الجلسة التى ستجمعهم فى الرابعة عصر اليوم بالجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع شوقى غريب مع اللجنة الخماسية معرفة رأى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، خاصة أن معظم عناصره لا تشارك مؤخراً فى الفريق الأول للدورى الممتاز، وهو ما سيحسمه غريب، وإن كان الأقرب بنسبة كبيرة هو استمرار دورى 99 فى الموسم المقبل.

ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إقامة مسابقة مواليد 99 فى الموسم المقبل وعدم إلغائها بعد موافقة شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على استمرار المسابقة فى الموسم الجديد لأنها ستفيد المنتخب الأولمبى الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021 وإعداد هؤلاء اللاعبين للاختيار من بينهم للمشاركة فى المباريات مع فرقهم خاصة ممن يخرجون من حسابات الفريق الأول لناديهم مثل محمد صبحى حارس مرمى الزمالك والذى لعب أساسيا فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة خاصة أنه لا يشارك مع الفريق الأول للزمالك بصفة أساسية، وبالتالى دورى 99سيكون فرصة لإعداده وإعداد غيره للمشاركة فى الأولمبياد.

كما طلب شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى السماح لأى لاعب مواليد 1997بالمشاركة فى دورى 99أيضا من أجل إعدادهم للبطولة، خاصة أن المنتخب الأولمبى يضم كتيبة كبيرة من اللاعبين مواليد 97 إلى جانب زيادة قوة دورى 99 والتأكيد أنه سيتابع معظم المباريات الخاصة بالدورى ومعه جهازه الفنى لمتابعة لاعبيه.