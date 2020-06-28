أحمد دويدار يؤكد: "باسم مرسى معندوش كورونا وصحته زى الفل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالى، عدم إصابة زميله باسم مرسى، بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة ونتيجة التحاليل سلبية وأثبتت خلوه من الفيروس.

ونشر دويدار، عبر حسابه على تويتر، صورة له مع مرسى، صحبها بتعليق: "باسم معندوش كورونا وزى الفل الحمد لله، ومعندوش حاجة أصلا، ونتيجة تحليل كورونا سلبى وربنا يشفى كل مريض".



دويدار

من جانبه، أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يصب بكورونا وسليم تماماً بنسبة 100%، وقال مهدى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "اتحاد الكرة أخطرنا منذ قليل بسلبية المسحة الثانية لفريق الإنتاج الحربى لكل اللاعبين، بمن فيهم باسم مرسى مهاجم الفريق، باسم مرسى سليم تماماً ولم يصب بكورونا مثلما تردد فى الساعات الأخيرة".

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وفى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى أن اتحاد الكرة لم يخطر ناديه بنتيجة المسحة الثانية التى أجراها الفريق، وبالتالى لا يعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا.

وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لم نتلق إخطاراً رسمياً من اتحاد الكرة عن نتائج المسحة الثانية للفريق، ولا نعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا مثلما تردد، ولن نستطيع الوصول فى حقيقة لهذا الأمر سوى بعد استلام نتائج المسحة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة".

وكان طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، أكد فى حلقة أمس السبت، إصابة باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى بفيروس كورونا، وسيتم عزله هو ولاعب آخر أصيب أيضاً وفقا لنتائج المسحة التى خضع لها لاعبو الإنتاج الحربى.