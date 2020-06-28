شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. أين ظهرت 19 إصابة بفيروس كورونا بين أندية الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث فى الشارع الكروى سوى عن حالات الإصابة بفيروس كورونا التى ظهرت بين أندية الدورى قبل استئناف المسابقة المحلية بعد تجميد 4 أشهر كاملة منذ توقفها فى مارس الماضى، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ما عدد الإصابات بفيروس كورونا بين أندية الدورى؟

ج : كشف مسئولو اتحاد الكرة أن عدد إجمالى الإصابات بفيروس كورونا بين أندية الدورى 19 حالة، بعد إجراء مسحات كورونا لـ 16 ناديا، فيما لا يزال موقف الزمالك والإسماعيلى معلقاً.

س : أين ظهرت 19 إصابة بفيروس كورونا بين أندية الدورى؟

ج: 5 إصابات من نادى طنطا، و4 إصابات بصفوف فريق حرس الحدود، ولاعب من طلائع الجيش، ولاعب من دجلة وأسوان والاتحاد السكندرى والمقاولون والجونة، بالإضافة إلى 4 لاعبين من إنبى.

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س: كيف تعامل اتحاد الكرة مع 19 إصابة بكورونا بين أندية الدورى؟

ج: قال مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، إن هذه الحالات تم التعامل معها فوراً، بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالجبلاية، وتم عزلهم والحصول على الأدوية اللازمة وفقا للبروتوكول الطبى، كما سيتم متابعتهم بشكل مستمر لحين اكتمال الشفاء.

س: كيف تعاملت وزارة الشباب والرياضة مع حالات كورونا بالدورى؟

ج: طالب الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، اتحاد الكرة برفع تقرير مفصل عن الحالات المصابة بفيروس كورونا والتى ثبتت إيجابية عينتها، وطالب الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالوزارة والاتحاد بمتابعة المصابين والتأكد من التزامهم بالعزل التام وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتفادى انتقال العدوى أكثر من ذلك.

س: متى يعلن اتحاد الكرة جدول الدورى؟

ج: حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أول يوليو المقبل موعداً لإعلان جدول الدورى العام بعد قرار استئنافه، وأخطر أعضاء اللجنة المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز خلال اجتماع أمس بأن جدول الدورى سيكون جاهزاً فى الأول من شهر يوليو المقبل، خاصة أن إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ستجتمع يوم 30 يونيو الجارى، لحسم مواعيد مباريات الدور نصف النهائى والنهائى لبطولتى دورى الأبطال الأفريقى والكونفدرالية، إلى جانب الأجندة الدولية لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار.