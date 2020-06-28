برة الملعب..فاتن خالد لاعبة الطائرة: نفسى أكون كاتبة.. وسيدة الشاشة مثلى الأعلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب ألفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى فاتن خالد لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الزهور، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم والقراءة. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ بيتزا . من نجمك المفضل؟ تامر حسنى .

فاتن خالد من مطربك المفضل؟ تامر حسنى هو نجمى ومطربى المفضل. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ كاتبة. لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ آه طبعا . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ سيدة الشاشة فاتن حمامة.

فاتن خالد 2 بتحبى الملابس الكاجوال ولا ألفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ مش شرط .

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