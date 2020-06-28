شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو يكشف عن أول صورة لمولودته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك، عن أول صورة لطفلته، التى رزق بها مؤخرا، عبر السوشيال ميديا، حيث نشر صورة له وهو يحملها بين يديه، عبر حسابه الرسمى على إنستجرام.





وتصدر أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب نادى الزمالك، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع القلعة البيضاء خلال النصف موسم الذى تم خوضه قبل توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنعاً لانتشار الفيروس، حيث قدم زيزو واحداً من أفضل مواسمه الكروية تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث شارك مع الفريق الأبيض فى 25 مباراة بجميع البطولات.

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زيزو سجل 5 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 9 أهداف كاملة مع الفريق الأبيض، وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الزمالك فى نصف موسم.

من ناحية أخرى، يبدو أن فكرة الموافقة على رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من صفوف القلعة البيضاء أصبحت غير قابلة للنقاش، نظرًا لاحتياج الفريق الى مجهوداته خلال الفترة المقبلة لما يمتلكه اللاعب من فنيات عالية وخبرات مشاركته أساسيًا طول الموسم الحالى قبل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد .

ونفت قناة نادى الزمالك من خلال برنامج أخبارنا، موافقة مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، على رحيل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق إلى صفوف أحد الأندية الخليجية فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق متمسك باستمرار اللاعب فى الموسم المقبل لأنه أحد اللاعبين الأساسيين الذى يعتمد عليهم الفرنسى فى تشكيلته الأساسية، وأنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب ما يجعله من اللاعبين "الجوكر" فى قائمة الفريق.