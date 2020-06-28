وزارة الرياضة تنظم مهرجان الطائرات الورقية بمراكز شباب مصر احتفالا بـ30 يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة الثلاثاء المقبل بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو وعودة النشاط الرياضى مهرجان الطائرات الورقية بمركز شباب الأسمرات، وجميع مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية تحت شعار "ارفع رأسك فوق ." وأعلنت الوزارة أن هواية الطائرات الورقية انتشرت بشكل مميز خلال الفترة الماضية بجميع المحافظات المصرية، ولكن بطرق ممارسة خاطئة تعرض حياة ممارسيها للخطر، ما دفع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم احتفالاًت الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو لجميع أفراد الأسرة المصرية شريكة الوعى والكفاح فى استعادة الدولة المصرية إلى بر الأمان وتصحيح المسار. Advertisements وتشارك الأسرة المصرية فى احتفال مصر بثورة 30 يونيو بطائرة ورقية تحمل علم مصر، وفى أماكن مناسبة للممارسة بمراكز شباب مصر يتعرف خلالها النشء والشباب على معايير الأمن والسلامة في ممارسة تلك الهواية وبشكل منظم واحترازي . ويبدأ مهرجان "ارفع رأسك فوق" فى تمام الساعة الخامسة عصراً الثلاثاء المقبل، كما يتضمن أيضا الاحتفال مشاركة مجموعات الكشافة المصرية بالموسيقى النحاسية الكشفية ، وأسراب الحمام في رسالة سلام للعالم لما وصلت إليه الدولة المصرية من رخاء ونمو.

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