شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم رجب بكار لنادى بيراميدز قبل رغبته فى الانتقال للزمالك؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل رجب بكار، الظهير الأيمن لنادى بيراميدز، سباق الميركاتو الصيفى المقبل، بعدما أبلغ مسئولى ناديه برغبته فى الانتقال إلى نادى الزمالك خلال الموسم الجديد، وذلك لحسم مصيره خلال المرحلة الجارية، خاصة فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب بإتمام خطوة انتقاله خلال الفترة الجارية، بعدما كشف مصدر مقرب منه عن تلقيه اتصالات خلال الفترة الجارية من الأبيض لضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيما أخطر هانى سعيد، المدير الرياضى لبيراميدز، بكار بضرورة الانتظار لحين حسم مصير منافسات الموسم الحالى، خاصة أن النادى يرتبط بمواجهات فى بطولة الدورى الممتاز، وكذلك الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى اللاعب للتوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه حول تنفيذ رغبته الحالية بالانتقال إلى قلعة ميت عقبة، من أجل التوقيع لقلعة ميت عقبة، للانتقال إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

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فى هذا الفيديو، نتعرف معا على ما قدمه رجب بكار حتى يُصبح هدف الزمالك فى الميركاتو الصيفى للموسم المقبل..