شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يحدد شروط انطلاق النشاط الرياضى فى 25 بندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد المصرى للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، عن شروط الاتحاد التى حددها للأندية قبل انطلاق النشاط الرياضى فى الأول من يوليو المقبل، وجاءت الإجراءات الاحترازية لمعاودة تدريبات الاسكواش فى 25 بنداً، أبرزها معاينة بعض المواقع داخل الأندية بواسطة لجنة الطبية لإجازة مدى صلاحيتها لاعادة النشاط بها.

من جانبه، أكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش أن موعد الموسم الجديد لا يمكن تحديده الآن، لكن بعد الانتهاء من المرحلة الحالية والاطمئنان على سلامة اللاعبين وعدم تعرضهم للإصابات بعد عوة التدريبات فى يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الأندية لم تعترض على عودة الأنشطة بعد القرارات التى اتخذها اتحاد الاسكواش الأمس عقب اجتماع اللجنة التى ترأسها خليفة وضع خطة استئناف النشاط الرياضى فى الأول من يوليو المقبل.

وقال رئيس اتحاد الاسكواش، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، شكلنا لجنة طبية تضم أطباء من مختلف المحافظات لإمكانية الإشراف على تطبيق الإجرءات احترازية فى جميع الأندية بمصر، وفقاً لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وأضاف عاصم خليفة: هذه المرحلة مرحلة تجريبية سنبدأ خلالها بالتدريبات الفردية والبدنية التى لا تحتاج إلى تواجد أعداد كبيرة من اللاعبين، وإذا سارت الأمور بطريقة جيدة سننسق مع وزارة الرياضة لعودة النشاط بعد نهاية يوليو.

واستطرد رئيس الاسكواش: الاتحاد طبق الضوابط التى أقرتها وزارة الرياضة من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي، ولن يتواجد فى الملعب أكثر من لاعب، قمنا بوضع قواعد محددة ليلتزم بها اللاعبين والأندية فى الفترة المقبلة، وحال عودة النشاط قد نتنازل عن بعض البطولات التى تشهد تجمعات كبيرة للاعبين حرصاً عى سلامتهم.

وقرر اتحاد الاسكواش إرسال لجنة طبية إلى كل نادٍ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل استئناف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى عودة النشاط أول يوليو عبر التدريبات الفردية فقط وليست الجماعية، وبحد أقصى لاعب أو لاعبين فقط داخل الملعب لزجاجي.

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كما قرر الاتحاد غلق غرف خلع الملابس ومنع دخول أولياء الأمور إلى الملاعب، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنع انتشار الفيروس.

اتحاد الاسكواش