شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء مسحة "كورونا" لنجوم منتخب الكاراتيه الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، أنه سيتم إجراء مسحة كورونا للاعبى المنتخب الوطنى للكبار الأربعاء المقبل، خلال أول تجمع للاعبين فى المعسكر الأولمبى بالمعادى. وقال الدهراوى، إن 12 لاعبا سينضمون لمعسكر المنتخب الوطنى الذى سينطلق الأربعاء فى المعسكر الأولمبى، وسيتم إجراء مسحة "كورونا" للجميع بالإضافة إلى الجهاز الفنى بالكامل.

وأوضح رئيس اتحاد الكاراتيه أنه سيتم توفير الجهاز الحرارى وكافة سبل التعقيم أثناء فترة تواجد اللاعبين، بالإضافة إلى إجراء المسحات بشكل دورى للحفاظ على سلامة جميع اللاعبين، مشيرا إلى أن هناك إعدادا نفسيا لجميع اللاعبين لتهيئتهم بعد تأجيل الأولمبياد التى كان من المفترض إقامتها العام الجارى للعام المقبل.

وحول موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز، قال الدهراوى إنه تم تحديد نهاية شهر أغسطس المقبل موعداً لاستئناف نهائى الدورى الممتاز حيث من الصعب إطلاقاً إلغاء المسابقات لتحديد الصاعدين والهابطين والفريق الفائز باللقب.

وأضاف أنه تم تحديد شهر سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى 2020-2021 حيث سيعود لاعبو الكاتا لأداء تدريباتهم فى الأول من يوليو، على أن يستأنف لاعبو الكوميتيه تدريباتهم فى أغسطس المقبل خاصة وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك من خلال وجود 27 لجنة طبية فرعية بمختلف محافظات الجمهورية تتواصل بشكل مستمر ومتواصل مع اللجنة الطبية العليا التابعة لاتحاد الكاراتيه. أكد أنه فى حالة تعرض أى لاعب لإصابة بفيروس كورونا بناء على التقارير الطبية فإن مجلس إدارة الاتحاد سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة أى لاعب.