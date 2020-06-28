شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لصرف رواتب اللاعبين والنشاط الرياضى بـ40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد إدارة النادى الأهلى خلال الساعات المقبلة لصرف راتب شهر يونيو للاعبى فريق كرة القدم والنشاط الرياضى والأكاديمية، بعدما صرفت الإدارة رواتب العاملين والموظفين لشهر يونيو الجارى يوم الخميس الماضى، فبعدما انتهت إدارة النادى من صرف رواتب الموظفين والعاملين فى النادى ستقوم بصرف أقساط اللاعبين الشهرية فى مختلف الفرق الرياضية ورواتب المدربين المحليين والأجانب فى مختلف الألعاب، بإجمالى يقترب من 40 مليون جنيه، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب رغم الأزمة المالية الحالية فى العالم كله بسبب "كورونا".

مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفض السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

مجلس الأهلى قام بتنمية موارده وكلّف الأعضاء بالبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للخروج من المأزق المإلى الحإلى، وقرر المجلس زيادة عدد المنتمين لأسرة الأهلى بالحصول على العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية ألفروع بالأسعار الحالية كأحد الطرق لتنمية موارد النادى خلال الفترة الحالية.