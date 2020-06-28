شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مرحلة التدريب على مجموعة واحدة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى على خوض التدريبات على مرة واحدة يومى الأربعاء والخميس المقبلين، بعد خوضها عدة أيام على مجموعتين، تبدأ الأولى مرانها من الثامنة والنصف صباحاً فيما تبدأ الثانية العاشرة والنصف صباحاً، ويرغب الأهلى فى خوض مرحلة جديدة من التدريبات بشكل يُحقق أهدافه فى الفترة الحالية سواء على الصعيد البدنى أو الفنى بما لا يؤثر على الإجراءات الاحترازية التى يقوم الجهاز بتطبيقها خلال التدريبات الحالية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ويبحث رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق المتواجد حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة برفقة أسرته، بعض التفاصيل والإجراءات الاحترازية للتدريب على فترة واحدة بما يضمن سلامة اللاعبين ويحافظ على الإجراءات والتعليمات الوقائية التى يلجأ إليها الأهلى خلال التدريب الذى إنطلق الأربعاء الماضى، وينتظر الاهلى نتيجة المسحة الثانية التى أجراها اللاعبون والجميع فى قطاع الكرة اليوم، الأحد، للكشف عن كورونا من أجل العودة للتدريبات على مجموعة واحدة إذا جاءة النتيجة سلبية للجميع فى الفريق.

وفى هذا الشأن، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إن الأمور فى تدريبات الفريق تسير بشكل جيد للغاية منذ عودة التدريبات الأربعاء الماضى، موضحاً أن هناك إلتزام تام من الجميع فى الفريق بتطبيق الإجراءات الإحترازية خلال التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين بعد إنتشار وباء "كورونا، وشدد مدير الكرة على أن الفريق يسير وفق برنامج تدريبى حدده السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى قبل سفره إلى بلاده لقضاء أجازة هناك عدة ايام برفقة أسرته، وقال عبد الحفيظ أن التدريبات تتم على مجموعتين كما سبق وأعلن الجهاز الفنى منعاً للتزاحم فى المران، وأوضح أن الجهاز الفنى يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ اليوم الأول فى التدريبات، وفقا لإرشادات وزارة الشباب والرياضة، حيث تم إجراء "مسحتين" للجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة، بالإضافة إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين أثناء المران ومراعاة التباعد خارج الملعب.