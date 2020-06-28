شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطلب من اتحاد الكرة تحديد موعد لإجراء مسحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب النادى الإسماعيلى من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تحديد موعد لإجراء مسحة كورونا الأولى للاعبيه التى أجرتها كل فرق الدورى، باستنثاء الزمالك والدراويش، ويأتى هذا القرار لينهى حالة التعارض لمسئولى النادى لاستئناف مباريات الدورى، كما حرص الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، على إخطار لاعبيه بضرورة أن يكونوا جاهزين للاستدعاء للمران فى أى وقت حال صدور قرار من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان باستئناف التدريبات، وحرص الجهاز المعاون للإسماعيلى على التحدث مع اللاعبين هاتفياً وإبلاغهم بضرورة العودة من السفر للمدن الساحلية التى يقضى بها نجوم الدراويش إجازاتهم فى الوقت الحالى خوفاً من تحديد موعد أول مران وعدم قدرة اللاعبين على الحضور .

ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية، وغادر خماسى الإسماعيلى الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.