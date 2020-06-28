شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: محمد صلاح "كسّر الدنيا" بالتوفيق والاجتهاد مش بالتخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عمارة، نجم الأهلى السابق، أن مصر دائما ولادة للنجوم فى كرة القدم، مشيرا إلى أن تكرار تجربة محمد صلاح نجم المنتخب فى الدورى الإنجليزى توفيق من الله وليس بالتخطيط .

وأضاف عمارة، فى تصريح لـ الخليج 365، أن الأندية تفشل فى التخطيط لصناعة نجم منذ مرحلة الناشئين حتى يصل إلى النجومية، مؤكدا أن تجربة صلاح توفيق من الله يعطيه للاعب وليس على البال، وقال نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، "محمد صلاح تألق ونجح وكسّر الدنيا فى أوربا بإجتهاده وتوفيق الله تعالى مش عشان إحنا بنخطط ولا حاجة".

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وساهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى تتويج فريقه بلقب الدورى الإنجليزى للمرة رقم 19 فى تاريخ الريدز والأولى بعد غياب 30 عاما ومنذ التتويج بآخر لقب موسم 1989/1990، ليصل الفرعون المصرى إلى اللقب الرابع مع الريدز، بعدما ساعده فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية فى مسيرته بقميص ليفربول منذ الانتقال إليه قبل 3 سنوات، بعد شرائه من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو، ويبدأ صلاح رحلة من التوهج فى الملاعب الانجليزية، ويصبح أهم اللاعبين فى صفوف الريدز.

وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح قائمة أفضل لاعبى ليفربول خلال الموسم الحالى بمتوسط أداء بلغ 7.51 درجة خلال فعاليات المباريات التى خاضها الفريق المتوج بالنسخة الحالية.