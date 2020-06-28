إنفوجراف.. الخريطة الكاملة لتوزيع إصابات كورونا بين فرق الدوري حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت المسحات الطبية التي أجرتها الأندية المصرية في القمسين الأول والثاني عن وجود 19 حالة إيجابية أكثرها فى أندية طنطا وإنبي وحرس الحدود. وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن عدد الإصابات فى الدورى المصرى بعد إجراء المسحات، والتي وصلت حتى الآن لـ 19 حالة جاءت بين لاعبين و إداريين وعامل مهمات فى فرق الدورى الممتاز.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موعد استئناف بطولة الدوري الممتاز، وكذلك توقيت الكشف عن جدول المباريات المتبقية من الموسم الحالي.
وقال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاجتماع الذي عقد قبل أيام مع مدربي أندية الدوري الممتاز، تم الاتفاق من خلاله على الموعد النهائي لاستئناف المسابقة.
واجتمعت اللجنة الخماسية بمدربي الأندية الثمانية عشر المشاركة في بطولة الدوري الممتاز بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لمناقشة ملف استكمال مسابقة الدوري الممتاز.
وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي في وقت سابق استئناف النشاط الرياضي بدء من 25 يوليو المقبل، مشددا على ضرورة استكمال كل المنافسات التابعة لجميع الاتحادات الرياضية.
ونستعرض توزيع هذه الإصابات كالتالي:
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