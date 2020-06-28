شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الخريطة الكاملة لتوزيع إصابات كورونا بين فرق الدوري حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت المسحات الطبية التي أجرتها الأندية المصرية في القمسين الأول والثاني عن وجود 19 حالة إيجابية أكثرها فى أندية طنطا وإنبي وحرس الحدود. وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن عدد الإصابات فى الدورى المصرى بعد إجراء المسحات، والتي وصلت حتى الآن لـ 19 حالة جاءت بين لاعبين و إداريين وعامل مهمات فى فرق الدورى الممتاز.

لمزيد من التفاصيل عب سوبر كورة اضغط هنا..وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز، وقام لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة للكشف عن كورونا بعد أن أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضى قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موعد استئناف بطولة الدوري الممتاز، وكذلك توقيت الكشف عن جدول المباريات المتبقية من الموسم الحالي.

وقال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاجتماع الذي عقد قبل أيام مع مدربي أندية الدوري الممتاز، تم الاتفاق من خلاله على الموعد النهائي لاستئناف المسابقة.

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واجتمعت اللجنة الخماسية بمدربي الأندية الثمانية عشر المشاركة في بطولة الدوري الممتاز بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لمناقشة ملف استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي في وقت سابق استئناف النشاط الرياضي بدء من 25 يوليو المقبل، مشددا على ضرورة استكمال كل المنافسات التابعة لجميع الاتحادات الرياضية.

ونستعرض توزيع هذه الإصابات كالتالي: