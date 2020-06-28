الترسانة يعلن استقبال أعضاءه أول يوليو وتجهيز الإجراءات الاحترازية

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شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يعلن استقبال أعضاءه أول يوليو وتجهيز الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى، برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، استقبال الأعضاء ابتداءً من الأربعاء المقبل أول يوليو، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة.
وجاءت اجراءات الترسانة كالتالى :
اجراءات الترسانة
كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كشف عن موعد فتح الأندية ومراكز الشباب، فى إطار عودة النشاط الرياضى وعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد غلق استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا.
وقال الدكتو أشرف صبحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه وفقاً لتوجيهات وتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بقيادة المهندس مصطفى مدبولى فإن فتح الأندية فى الفترة من 15 إلى 30 يونيو لسداد الاشتراكات، والبدء فى الإجراءات والخطوات الاحترازية من تجهيز وتعقيم وخلافه، بينما يتم فتحها للأعضاء فى الأول من يوليو المقبل.
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