اخبار الرياضه

الترسانة يعلن استقبال أعضاءه أول يوليو وتجهيز الإجراءات الاحترازية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يعلن استقبال أعضاءه أول يوليو وتجهيز الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى، برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، استقبال الأعضاء ابتداءً من الأربعاء المقبل أول يوليو، وفقا لما أعلنته وزارة .

 

وأكد أحمد الوليد، عضو مجلس إدارة نادي الترسانة، أن مجلس الشواكيش عقد اجتماعا مهما السبت، وتناول قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بعودة النشاط الرياضى وفتح الأندية بطاقة استيعابية 25٪، حيث قامت إدارة النادى بالتحرك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التباعد والسلامة للاعضاء والذين سيجدون كل الرعاية والاهتمام الطبى والأمان خلال تواجدهم داخل النادي.

 

وجاءت اجراءات الترسانة كالتالى :

Advertisements

اجراءات الترسانة

 

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة،  كشف عن موعد فتح الأندية ومراكز الشباب، فى إطار عودة النشاط الرياضى وعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد غلق استمر عدة أشهر بسبب فيروس .

وقال الدكتو أشرف صبحى  فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه وفقاً لتوجيهات وتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بقيادة المهندس مصطفى مدبولى فإن فتح الأندية فى الفترة من 15 إلى 30 يونيو لسداد الاشتراكات، والبدء فى الإجراءات والخطوات الاحترازية من تجهيز وتعقيم وخلافه، بينما يتم فتحها للأعضاء فى الأول من يوليو المقبل.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يعلن استقبال أعضاءه أول يوليو وتجهيز الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا