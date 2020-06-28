شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يعلن استقبال أعضاءه أول يوليو وتجهيز الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى، برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، استقبال الأعضاء ابتداءً من الأربعاء المقبل أول يوليو، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة.

وأكد أحمد الوليد، عضو مجلس إدارة نادي الترسانة، أن مجلس الشواكيش عقد اجتماعا مهما السبت، وتناول قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بعودة النشاط الرياضى وفتح الأندية بطاقة استيعابية 25٪، حيث قامت إدارة النادى بالتحرك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التباعد والسلامة للاعضاء والذين سيجدون كل الرعاية والاهتمام الطبى والأمان خلال تواجدهم داخل النادي.

وجاءت اجراءات الترسانة كالتالى :

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اجراءات الترسانة