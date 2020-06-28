شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يستعين بطبيب نفسى للاعبى المنتخب استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، الاستعانة بطبيب نفسى للاعبى المنتخب، فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021، ومواجهة التغير النفسى لمعظم اللاعبين بسبب طول فترة التوقف لانتشار فيروس كورونا.

وأكد إيهاب جابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنه تمت الموافقة على الاستعانة بطبيب تغذية للاعبى المنتخب استعدادا للأولمبياد أيضا، لمساعدة اللاعبين على الحفاظ على الأوزان التى يلعبون بها، بجانب الدور الذى يقوم به مخطط الأحمال لمحو أى زيادة فى أوزان اللاعبين خلال فترة التوقف .

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كان اتحاد التايكوندو قرر تشكيل لجنة طبية لمواجهة أزمة وباء كورونا، على أن يترأس اللجنة حسن كمال طبيب الاتحاد، و رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وعضو اللجنة الطبية العليا لمواجهة الكورونا.

ومن المقرر أن يتلخص دور اللجنة الطبية بالتايكوندو فى مراعاة و تنفيذ التعليمات و الإجراءات اللازمة لبدء النشاط خلال شهر أغسطس المقبل بناء على التعليمات الواردة من الجهات المختصة مع أخذ الإحتياطات اللازمة فى هذا الشأن وكشف الاتحاد عن الطرق المقرر اللجوء إليها لحماية لاعبيه، خاصة أن التايكوندو من الألعاب الاشتباكية، والتى يحدث بها تلامس واحتكاك بين اللاعبين.

وأوضح اتحاد التايكوندو بأنه سيتم عمل كشف يومى على اللاعبين وقياس درجة حرارتهم، والمؤشرات الأولية لأى أعراض للفيروس فى أماكن الترديب وكذلك تعقيم الصالات المخصصة للتدريبات وعودة النشاط لحمايتهم و سلامتهم، والاطمئنان الدورى عليهم من أى أعراض قد تظهر عليهم .