"الخطيب و6 زملكاوية الأبرز" .. 12 شائعة إصابة بكورونا تضرب الأندية في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

توالت شائعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ إعلان الحكومة منتصف الشهر الجاري عودة النشاط الرياضي واستكمال بطولة دوري WE المصري لموسم 2019-2020 لتصل إلى 12 شائعة في غضون أسبوع فقط.

وجاء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أشهر من طاردته الشائعات حيث انتشر عبر مواقع وسائل التواصل الإجتماعي تعرضه للإصابة بكورونا ولكن جاء ظهوره لمتابعة تدريبات الفريق الأحمر الخميس الماضي ليحسم الجدل دون النفي في بيان رسمي.

الخطيب لم يكن رئيس النادي الأول الني تطوله الشائعات بل سبقه أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، الذي نفي إصابته يوم الأربعاء الماضي .

وطالت شائعات الإصابة بكورونا 4 حراس منهم حارس يلعب بالزمالك 3 حراس سابقين أولهم محمود عبد الرحيم (جنش) الذي نفي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ثم الأسبوع الماضي انتشرت أنباء حول إصابة عمر صلاح حارس سموحة وعماد السيد حارس الإتحاد السكندري ومحمد عبد المنصف حارس وادي دجلة بالفيروس ولكن نفى الثلاثي الذي سبق اللعب له للأبيض أيضاً.

وظهرت الشائعة التي طالت جنش عبر حساب وهمي منسوب للاعب على "تويتر" وهو ما أشار إليه الحارس وتكرر الأمر نفسه مع محمد عبد المنصف حارس دجلة.

Advertisements

تعرض محمد عواد حارس الزمالك للإصابة بكورونا ومخالطة بعض اللاعبين فتح باب الشائعات حول إصابة نبيل دونجا نجم نادي بيراميدز وهو ما نفاه هاني سعيد المدير الرياضى بالنادي الأزرق.

أحمد فتوح نجم الزمالك المعار لسموحة أيضاً طالته شائعة الإصابة بكورونا وهو ما نفاه حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري وتكرر نفس الموقف مع وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار للاتفاق السعودي وهو ما نفاه جون إدوارد وكيل اللاعب المغربي أيضاً فيما واجه رمضان صبحي وشريف إكرامي نفس الشائعات.

وتسبب تخلف فتوح وشريف إكرامي ورمضان صبحي عن إجراء المسحة الأولى في انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الثنائي الأخير .

وطارت شائعة الإصابة بفيروس كورونا باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي ولكن خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربى نفي إصابة المهاجم أو أى لاعب بالفريق العكسري .

وقال طارق يحيي مقدم برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك أمس السبت إن نتيجة المسحة أثبتت إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا ، وسيتم عزله هو ولاعب اخر تمت اصابته أيضا .

ووفقا لما اسفرت عنه نتيجة المسحة الأولى والثانية (لم تكتمل حتى الأن) فإن عدد الإصابات بين (اللاعبين) في أندية الدوري وصل إلى 13 لاعباً بواقع 4 في حرس الحدود و3 لاعبين في طنطا وحالتين في إنبي وحالة في الجونة ووادي دجلة والاتحاد والزمالك.