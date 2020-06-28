الغندور: ما رأيته من مجلس الأهلي فاجأني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، أن تفاجئ من تواصل أعضاء مجلس إدارة الأهلي معه من أجل الاطمئنان على صحة ابنته بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الخلافات لا يجب أن تصل للشتائم.

وقال الغندور، في تصريحات إذاعية لمحطة "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد: "تعافيت ابنتي من كورونا وكل العينات سلبية بفضل الله، وسأعود لتقديم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك بدء من الثلاثاء المقبل".

وأضاف: "تواصلت مع الأستاذ خالد الدرندلي من أجل تعزيته في وفاة والدته أمس السبت، وجه لي الشكر وتوجه بالشكر أيضا لقناة الزمالك على تعذيته، وقام من قبل بالاتصال بي للاطمئنان على ابنتي بعد إصابتها".

وأكمل: "كم الحب الذي رأيته من مجلس الأهلي بعد إصابة ابنتي كان مفاجئا، اتصل بي محمد سراج الدين ومحمد الجارحي وخالد مرتجي وخالد الدرندلي، بجانب سيد عبدالحفيظ وأسامة حسني وخالد بيبو ووليد صلاح الدين".

وتابع: "تواصل معي عدد كبير من الأشخاص، بينهم المنتمين للنادي الأهلي رغم خلافي معهم، لكني أرى أن الخلافات في وجهات النظر زادت عن الحد المسموح، ولا يجوز أن تصل إلى تلك المرحلة التي نتبادل فيها الشتائم".

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وأوضح: "كخالد الغندور، أعمل في قناة الزمالك ومن الطبيعي والمنطقي أن أنحاز للزمالك في الحق وأرد على منتقديه دون خروج عن النص أو التحدث عن الأشخاص خارج إطار كرة القدم".

وواصل: "تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، أعلن أمس تنازله عن كافة القضايا التي رفعها ضد النادي بسبب وفاة والدة الدرندلي، وهذا ما نتمناه في الفترة المقبلة".

واستمر: "انتمائتنا مختلفة وطبيعي أن نتشاجر في كرة القدم ونتمنى خسارة الفريق الآخر، ولكن على الهواء يجب أن تكون محايدا".

وانتقل الغندور للحديث عن عودة الدوريات قائلا: "الدوريات أصبحت بلا طعم، باستثناء ما أسعدنا للغاية وهو تتويج النجم المصري محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي".

وأكد: "مستوى المباريات واللاعبين أصبح ضعيفا مثل برشلونة، أما ريال مدريد فيفوز بالحكام في بعض الأحيان، وذلك أمر طبيعي نتيجة التوقف لمدة ثلاثة أشهر".

وأتم الغندور قائلا: "هذا الوضع تعيشه أوروبا لأن لديها إمكانيات تسمح بذلك، لكن الوضع مختلف في مصر لأن فئة قليلة فقط من اللاعبين تستطيع التدرب في المنزل، رغم أن 90% من التدريبات حاليا تتطلب التدريب بالكرة، بجانب الجيمانزيوم الذي يعتبر جزءً من التدريب".