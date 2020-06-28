خاص.. رئيس الإنتاج الحربي يوجه رسالة لطارق يحيى بعد شائعة باسم مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي، أنه لا ينوي شكوى قناة الزمالك أو طارق يحيى مقدم البرامج بسبب شائعة إصابة باسم مرسي مهاجم الفريق العسكري بفيروس كورونا.

وقال عامر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أطلب من طارق يحيي تحري الدقة قبل أن يتحدث عن خبر بمثل ما قاله عن باسم مرسي لاعب الفريق".

وأضاف: "طارق يحيى قام بتصدير شائعة دون أن يتأكد من صحتها، خاصة أن النتائج كانت لم تظهر بعد في ذلك الوقت".

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وأكمل: "نتائج المسحات الطبية لاكتشاف كورونا ظهرت صباح اليوم الأحد وتم إرسالها لنا، فكيف علم طارق يحيى بالنتيجة أمس السبت؟".

وتابع: "طارق يحيي لم يتواصل معانا ولم يعتذر بعد عن شائعة إصابة باسم مرسي، لكننا في الوقت نفسه لا ننوي تقديم شكوى ضده أو ضد قناة الزمالك".

وأتم رئيس الإنتاج الحربي قائلا: "جميع اللاعبين في حالة جيدة، وباسم مرسي سينتظم في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لاستئناف النشاط".