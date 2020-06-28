"ارفع رأسك فوق".. الشباب والرياضة تنظم مهرجان الطائرات الورقية بمراكز شباب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تنظم وزارة الشباب والرياضة، بعد غد الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو وعودة النشاط الرياضي، مهرجان الطائرات الورقية بمركز شباب الأسمرات وجميع مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية تحت شعار "ارفع رأسك فوق".

وأعلنت الوزارة -في بيان اليوم الاحد- أن هواية الطائرات الورقية انتشرت بشكل مميز خلال الفترة الماضية بجميع المحافظات المصرية، ولكن بطرق ممارسة خاطئة تعرض حياة ممارسيها للخطر، مما دفع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم احتفالاًت الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو لجميع أفراد الأسرة المصرية شريكة الوعي والكفاح في استعادة الدولة المصرية إلى بر الأمان وتصحيح المسار.

وتشارك الأسرة المصرية في الاحتفال بطائرة ورقية تحمل علم مصر، وفي أماكن مناسبة للممارسة بمراكز شباب مصر يتعرف خلالها النشء والشباب على معايير الأمن والسلامة في ممارسة تلك الهواية وبشكل منظم واحترازي.

ويبدأ مهرجان "ارفع رأسك فوق" في تمام الساعة الخامسة عصراً الثلاثاء القادم، كما يتضمن الاحتفال مشاركة مجموعات الكشافة المصرية بالموسيقى النحاسية الكشفية، وأسراب الحمام في رسالة سلام للعالم لما وصلت إليه الدولة المصرية من رخاء ونمو.