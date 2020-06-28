اتحاد الكرة السوداني يناقش مصير المسابقات المحلية

يناقش الاتحاد السوداني لكرة القدم، خلال اجتماعه الطارئ مصير الموسم الكروي الجاري، بعد توقفه آثر تفشي فيروس كورونا المستجد، سواء المسابقات الدوري الممتاز وكأس السودان والمرحلة الأخيرة من المسابقة المؤهلةللصعود للدوري الممتاز.
قام الاتحاد السوداني بإجراءات وقائية مشددة داخل الأتحاد للحد من تفشي الفيروس قبل اجتماعه، من تعقيم وتظهير.
حضر الاجتماع داخل اتحاد الكرة، 17 عضو داخل القاعة فيما بينما تابعه عبر تقنية الفيديو، 5 أعضاء بسبب تواجدهم في مدنهم وهم: مدثر سبيل "مدينة الفاشر"، رمزي صالح "مدينة القضارف"، معتز الشاعر "مدينة كريمة"، عبد الرحيم "مدينة الدلنج" وحسين أبو قبة من مدينة "أبو زَبَد".
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