محمد بركات يصل مقر اتحاد الكرة لحضور اجتماع الجبلاية

وصل محمد بركات مدير منتخب مصر، إلى مقر اتحاد الكرة، من أجل الاجتماع مع اللجنة الخماسية الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني. برئاسة عمرو الجنايني. يحضر بركات اجتماع اتحاد الكرة مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، من أجل معرفة متطلباته بعد قرار استكمال بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي خاصة وأن المنتخب لديه العديد من الارتباطات الفترة المقبلة. الفني لمنتخب مصر، من أجل معرفة متطلباته بعد قرار استكمال بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي خاصة وأن المنتخب لديه العديد من الارتباطات الفترة المقبلة.

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