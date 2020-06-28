صور.. حسام البدري يصل اتحاد الكرة للاجتماع مع اللجنة الخماسية

وصل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إلى مقر اتحاد الكرة، من أجل الاجتماع مع اللجنة الخماسية الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنةمع البدري من أجل معرفة متطلباته بعد قرار استكمال بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي خاصة وأن المنتخب لديه العديد من الارتباطات الفترة المقبلة.
وأعلن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي عودة النشاط الكروي والرياضي يوم 25 يوليو المقبل، مع المرونة في تغيير الموعد تحسبًا لأي تغيرات غير متوقعة على الوضع الحالي .
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