الإسماعيلي يطالب اتحاد الكرة بتحديد موعد المسحة الطبية للفريق

خاطب مسؤولو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تحديد موعد لإجراء المسحة الطبية لفيروس كورونا . وكان الإسماعيلي خلال الأيام الماضية أصدر بيان رسمي يرفض خلاله عودة عودة الدوري المصري الممتاز قبل الحصول على تعهد كتابي من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية حال حدوث أي ضرر للاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي . ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الفني بالفريق الأول الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز بتجميع لاعبيه خلال الأسبوع المقبل تحسبا للعودة للتدريبات .

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