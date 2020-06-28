لاعب أهلي جدة السابق علي أعتاب العين الإماراتي

اقترب فريق العين الإماراتي من ضم اليوناني إيوانيس فيتفا لاعب الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادى العين الإماراتي أكملت اتفاقها مع فيتفا ليمثل الفريق في الموسم المقبل، بعدمنافسة مع الأندية الإماراتية علي رأسها الوحدة والوصل.
أضافت التقارير أن ادارة نادي العين قدمت عرضًا لنادي اريس سالونيكا، للتعاقد مع فيتفا يبلغ 1.5 مليون يورو.
وانضم فيتفاتزيديس صاحب ال ٢٩عاما إلى صفوف اهلي جدة، خلال الفترة بين يوليو 2015 ويوليو 2018، قبل الانتقال إلى أولمبياكوس اليوناني، ثم استقر به المقام في اريس سالونيكا.
كان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة أعلن إنهاء منافسات الموسم الحالي من دوري الخليج العربي دون تتويج المتصدر.
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