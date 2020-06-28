النصر السعودي يقترب من إنهاء أزمة جوليانو

اقتربت إدارة نادى النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت من إنهاء أزمة محترف الفريق جوليانو فيكتور .

وكان جوليانو قام بالغاء متابعة حساب النصر في تويتر وإنستجرام، كما قام اللاعب بحذف صور نشرها مؤخراً وعبّر فيها عن اشتياقه للفريق السعودي .

كشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادي النصر أودعت جميع رواتب اللاعب جوليانو قبل مرور الفترة القانونية، منذ مطالبته الرسمية برواتبه المتأخرة "15

يومًا"، والتي تعطيه الأحقية في فسخ عقده إذا لم يتم السداد في وقته .

حسب تقارير موقع "revistacolorada" البرازيلي فان مشكلة جوليانو مع النصر لازالت مستمرة .

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أن اللاعب يملك حق إنهاء العقد من طرف واحد بحسب اللوائح .

كشفت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية إمكانية انتقال جوليانو إلى صفوف جلطة سراي التركي،

في صفقة قد تعزز انتقال نجم جلطة سراي يونس بلهندة، إلى العالمي في الموسم المقبل .

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 .

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال .