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أرسنال يتقدم على شيفيلد يونايتد بالشوط الأول من كأس إنجلترا

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تقدم أرسنال على نظيره شيفيلد يونايتد في الشوط الأول، بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمعهما اليوم

الأحد، ضمن ربع النهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

سجل هدف التقدم لأرسنال نيكولاس بيبي في الدقيقة 25.

جاء تشكيل الجانرز كالتالي:

"مارتينيز في حراسة المرمى، موستافي، لويز، تيرني، مايتلاند نيلز، تشاكا، ويلوك، كولاسيناك، بيبي، لاكازيت، ساكا ".

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