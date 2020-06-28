عقوبة قاسية من فيفا على النجم الساحلي التونسي بسبب "كوليبالي"

قررت لجنة فض المنازعات بالإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حظر نادي النجم الساحلي التونسي و إيقاف الفريق عن سوق الانتقالات لثلاث فترات قادمة. لثلاث فترات قادمة. وأضافت بأن النادي عليه سداد مستحقات الفريق لصالح الأهلي المصري في قضية اللاعب الإيفواري " سليمان كوليبالي " المقدرة بمليون ونصف دولار و ايضاً لمهاجمه الفيزويلي " داروين جونزاليس " و المقدرة بقيمة 200 ألف دولار .. قضية اللاعب الإيفواري " سليمان كوليبالي " المقدرة بمليون ونصف دولار و ايضاً لمهاجمه الفيزويلي " داروين جونزاليس " و المقدرة بقيمة 200 ألف دولار ..

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