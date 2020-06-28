إنقسام في الإسماعيلي بسبب كريم بامبو

سادت حالة من الإنقسام داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بسبب كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحالي والدراويش السابق .
وأكد مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " أنبعض مسؤولي مجلس الإدارة يرغب في التعاقد مع اللاعب كريم باميو بداية من الموسم الجديد والأخر يرفض ضم اللاعب من جديد .
وواصل قائلًا إن الجانب الموافق على ضم بامبوا يرغب في الإستفادة من خدمات اللاعب الذي كان مستواه ملفت للإنظار أثناء تواجدة داخل صفوف الإسماعيلي .
والأخر يرفض بسبب موقف اللاعب عندما رفض التجديد للفريق بسبب المقابل المادي ورحل من أجل الإنضمام للزمالك الذي لم يشارك فيه بشكل أساسي .
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