الإسماعيلى يتمنى الشفاء لأمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد

تمنى مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان الشفاء العاجل لمؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد جراء الحادث الأليم الذى تعرض له أمس السبت وذلك عند عودته من الساحل الشمالى . الأليم الذى تعرض له أمس السبت وذلك عند عودته من الساحل الشمالى . وتم نقل مؤمن صفا تم نقله لأحد المستشفيات الخاصة ويتمنى النادى الاسماعيلى بجميع قطاعاته استقرار حالة أحد اكبر رموز كرة اليد المصرية وخروجه من المستشفى فى القريب العاجل .

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