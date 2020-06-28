مرتضى منصور يشكر جمهور الزمالك

توجه مرتضى منصور برسالة شكر، إلى جمهور الزمالك، بسبب دعمه له، من خلال هاشتاج “مرتضى الاسد منصور”، والذي تصدر تويتر أمس.

وقال مرتضى منصور في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم في كل محافظات مصر وللإخوة العرب وعلى رأسهم جمهور الزمالك المحترم الذي شعر بالخطر على ناديه”.

وكانت شركة إعلام المصريين قد قامت منع مرتضى منصور من إجراء مداخلات عبر قناة نادي الزمالك، بسبب الإساءات التي يداوم مؤخرا على اصدارها.

وأضاف: “انتفض جمهور الزمالك بعدما شعر بالخطر على ناديه وعلى قناته الوليدة، دون توجيه من احد، ليعطي درسا للمرتزقة خادمي الفاسدين، الذين يريدون اسكات صوت الحق الذي افزعهم”.

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وقررت اعلام المصريين ايضا، تأجيل ظهور البرنامج الأسبوع الذي كان سيقدمه مرتضى منصور على قناة الزمالك حتى اشعار آخر، بسبب التراشق الذي قام به خلال مداخلاته الهاتفية عبر شاشتها.

وأتم: ” واطمئنكم أنني لآخر نفس في حياتي سأظل في معركتي ضد هؤلاء المرتزقة حماة الفاسدين مهما كلفني ذلك حتي لو كان حياتي أو حريتي”.

ويرفض مرتضى منصور مشاركة الزمالك في مباريات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، والذي قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئنافه، بتوصية من الحكومة المصرية ممثلة في وزير الرياضة اشرف صبحي.

يذكر أن مرتضى منصور كان قد دعا إدارة الزمالك لعقد اجتماع طارئ اليوم الاحد، لمناقشة أمر خطير يمس كرامة النادي على حد وصفه، قبل أن يقوم بتأجيله 48 ساعة.

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