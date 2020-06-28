لاعب الاهلي “ناصر ماهر” يقترب من الدوري البرتغالي

اقترب لاعب الاهلي ناصر ماهر، من الانتقال إلى أحد أندية الدوري البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وتقدم نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي بعرض رسمي إلى إدارة الاهلي، للحصول على خدمات صانع العاب الفريق ناصر ماهر، في الميركاتو الصيفي 2020.

وكان الاهلي قد اعار ناصر ماهر إلى نادي سموحة خلال الانتقالات الصيفية الماضية لمدة عام، ويعود اللاعب إلى الفريق بنهاية الموسم الحالي.

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وعرض مسؤولو ناسيونال ماديرا دفع مبلغ 120 الف دولار، إلى الاهلي، من أجل استعارة ناصر ماهر لمدة موسم.

وتبحث اللجنة الفنية بالاهلي برئاسة محسن صالح، العرض المقدم من جانب ناسيونال ماديرا، قبل الرد على النادي البرتغالي، سواء بقبوله أو رفضه.

ويرغب ناصر ماهر في الاستمرار مع فريق سموحة خلال الموسم المقبل، في حالة فشل صفقة انتقاله إلى ناسيونال ماديرا واللعب بالدوري البرتغالي.

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