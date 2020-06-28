الإنتاج ينفي اصابة مهاجم الزمالك السابق باسم مرسي بـ”كورونا”

نفى نادي الانتاج الحربي، ما تردد عن اصابة لاعب الفريق ومهاجم الزمالك السابق باسم مرسي، بـ”فيروس كورونا“.

وقال مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي خالد مهدي: “باسم مرسي لم يصب بـ”فيروس كورونا”، كما ادعى البعض، اللاعب سليم تماما.

وكانت قناة نادي الزمالك، قد أكدت أن مهاجم فريقها السابق والانتاج الحربي الحالي باسم مرسي، قد تعرض للإصابة بـفيروس كورونا”.

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وأضاف: “تسلمنا نتيجة المسحة الطبية الثانية الخاصة بالانتاج الحربي من الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي أكدت سلبية عينات جميع اللاعبين واعضاء الجهاز الفني والاداري والطبي والعاملين بالفريق”.

وتستعد أندية الدوري لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، تنفيذا لقرار مجلس رئاسة الوزراء، الذي يعلن موعد بدايته في الأول من شهر يوليو المقبل.

ويرفض نادي الزمالك إجراء المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” للاعبيه، وعدم استكمال نسخة الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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