جوارديولا: سنقف في ممر شرفي لليفربول

أكد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، أن فريقه سيقف في ممر شرفي لمنافسه ليفربول، المتوج مؤخرًا بطلا للدوري الانجليزي الممتاز، عندما يلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: “بالطبع سنقف في ممر شرفي، سنهنئ ليفربول عندما يأتي إلى ملعبنا بطريقة رائعة. سنفعل ذلك لأنهم يستحقونه”.

وأضاف المدرب الإسباني، أنه يتطلع بالفعل إلى مساعدة مانشستر سيتي على العودة بصورة أقوى الموسم المقبل.

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وقال: “في الرياضة نعيش من أجل المستقبل. لا يمكننا الاكتفاء بما حققناه. لا يجب أن ننسى أننا في ناد مذهل، وما يجب علينا أن نفعله هو التعلم.. أعتقد أننا نعرف سبب معاناتنا في الموسم الحالي وسنحاول حل هذه الأمور في الموسم المقبل”.

وتوج ليفربول بطلا للدوري الانجليزي هذا الأسبوع، بعد خسارة مطارده المباشر مانشستر سيتي أمام مضيفه تشلسي بنتيجة 1-2 في الجولة 31.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة، مع تبقي 7 جولات كاملة على النهاية، وهو ما يعتبر انجازًا قياسيًا.

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