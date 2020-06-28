شكرا لقرائتكم خبر عن بنفيكا يتواصل مع «بوكيتينو» لتولي القيادة الفنية للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل نادي بنفيكا البرتغالي مع المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من أجل مناقشة إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل 2020-2021.

وحسب صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فإن النادي يرغب في تغيير مدربه برونو لاج، ويرى في المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي البديل الأمثل للقيام بالمهمة.

ولم يتولَ المدرب الأرجنتيني تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب السبيرز في نوفمبر الماضي بسبب سوء النتائج، رغم نجاحه في الموسم السابق في الوصول بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن بنفيكا مستعد لتقديم عرض مغر ماديًا للمدرب الشهير، الذي ارتبط في فترة سابقة بتدريب العملاق الإسباني ريـال مدريد، من أجل إقناعه بتولي قيادة الفريق.