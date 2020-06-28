شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال أمام شيفيلد يونايتد بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، وكريس ويلدر مدرب مضيفه شيفيلد يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الثانية عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وجاء تشكيل شيفيلد يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: هندرسون. الدفاع: باشام- إيجان- روبينسون. الوسط: بالدوك- نوروود- ستيفينز- لوندسترام- فليك. الهجوم: ماك بورني- ماك جولدريك. ويجلس على مقاعد البدلاء: جاجيلكا- زيفكوفيتش- موسيت- موور- فريمان- شارب- أوسبورن- بيرج. فيما جاء تشكيل أرسنال على النحو التالي: حراسة المرمى: مارتينيز Advertisements الدفاع: موستفاي- ديفيد لويز- تيرني- مايتلاند. الوسط: شاكا- ويلوك- كولاسيناك. الهجوم: بيبي- لاكازيت- ساكا. ويجلس على مقاعد البدلاء: ماكاي- بيليرين- سوكراتس- هولدينج- سميث- سيبالوس- نيلسون- نكيتيا- أوباميانج. الوضع في مصر

اصابات 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

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