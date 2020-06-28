شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا لموظفي اتحاد الكرة استعدادًا لانطلاق المنافسات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع جميع الموظفين والعاملين بمختلف لجان الاتحاد المصري لكرة القدم لمسحة شاملة للكشف المبكر عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الاتحاد وفي إطار التدابير الوقائية المتخذ بها من جانب اللجنة الطبية.

وتأتي المسحة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستعدادًا لإعادة العمل داخل الاتحاد بكامل طاقته من الموظفين والعاملين واللجان المختلفة، لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ومختلف المسابقات بعد توقف لقرابة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، حيث أشرف وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، على خضوع جميع العاملين للمسحة للتأكد من خلو مقر الجبلاية من أي حالات إيجابية.

مسحة كورونا لموظفي اتحاد الكرة

مسحة كورونا لموظفي اتحاد الكرة

مسحة كورونا لموظفي اتحاد الكرة

مسحة كورونا لموظفي اتحاد الكرة