شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: تأكدت من عدم إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه تأكد من عدم إصابة باسم مرسي، لاعب نادي الزمالك السابق، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأعلن طارق يحيي، عبر برنامج زملكاوي على قناة لزمالك، عن إصابة باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، بفيروس «كورونا».

وكتب شوبير، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تأكدت من عدم إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا اعتذر عن التغريدة السابقة».