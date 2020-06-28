شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 19 حالة إصابة بفيروس كورونا بأندية الدورى الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحد أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بين فرق الدورى الممتاز، بعد إجراء المسحات، وصل إلى 19 حالة من بين لاعبين وإداريين وعمال مهمات بأندية الدورى الممتاز.

وأكد عضو اللجنة أن الحالات الجديدة جاءت بواقع 4 حالات بحرس الحدود، وإصابة في صفوف طلائع الجيش، ليكون عدد إجمالي الإصابات 19 حالة، هي كالتالى:

5 إصابات من نادى طنطا، و4 إصابات بصفوف فريق حرس الحدود، ولاعب من طلائع الجيش، ولاعب من دجلة وأسوان والاتحاد السكندرى والمقاولون والجونة، بالإضافة إلى 4 لاعبين من إنبى.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، عن جدول مباريات الدوري الممتاز وعودة استئناف المسابقة خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي بعد التوقف الأخير.