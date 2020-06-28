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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان: راموس يصنع التاريخ هنا ولست متفاجئًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
يبدو مدرب فريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، مسرورا بأداء قائد الفريق، سيرجيو راموس.
وكان المدافع متميزًا منذ إعادة استئناف الليغا.
وقال زيدان: "يمكنك أن ترى أنه قادر على تحقيق ما يقوم به حاليا. عندما انضم إلى النادي، كانت لديه تلك الصفات ولكن، قبل كل شيء، الشخصية".
وتابع: "أراد أن يفوز، وهو صنع التاريخ في هذا النادي. أنا لست متفاجئا بذلك. نحن محظوظون لوجوده هنا في ريال مدريد وآمل في أن يبقى هنا حتى نهاية حياته المهنية".
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