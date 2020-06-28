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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيلسي مصمم على إعادة التعاقد مع ديكلان رايس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
عقد تشيلسي العزم على إعادة التعاقد مع لاعب خط وسط ويست هام يونايتد، ديكلان رايس.
وتقول The Sun أن فرانك لامبارد يائس بالنسبة لشخص ما يدعم خطه الخلفي ويساعد في قيادة التحدي على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل.
ويبدو ان نجم هامرز رايس هو الرجل الذي يريده، مع حرص لامبارد على نقله من مركز خط الوسط الذي يلعب فيه حاليًا إلى منزله الطبيعي في وسط الدفاع.
ويعتقد تشيلسي أنه يمكنه الحصول على رجله مقابل حوالي 45 مليون جنيه استرليني.
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