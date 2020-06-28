تشيلسي مصمم على إعادة التعاقد مع ديكلان رايس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

عقد ​تشيلسي​ العزم على إعادة التعاقد مع لاعب خط وسط ​ويست هام يونايتد​، ​ديكلان رايس​.

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وتقول The Sun أن ​فرانك لامبارد​ يائس بالنسبة لشخص ما يدعم خطه الخلفي ويساعد في قيادة التحدي على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل.

ويبدو ان نجم هامرز رايس هو الرجل الذي يريده، مع حرص لامبارد على نقله من مركز خط الوسط الذي يلعب فيه حاليًا إلى منزله الطبيعي في وسط الدفاع.

ويعتقد تشيلسي أنه يمكنه الحصول على رجله مقابل حوالي 45 مليون جنيه استرليني.