بايرن ميونيخ لن يستسلم في سعيه الى الحفاظ على ألابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

يرفض ​بايرن ميونيخ​ التخلي عن تأمين ​دافيد ألابا​ بصفقة جديدة.



وينتهي عقد ألابا الحالي في صيف العام المقبل، ولم يتمكن بايرن بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة على الرغم من كونه في محادثات منذ عدة أشهر.

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ويتم ربط ​تشيلسي​ وريال مدريد مع النمسوي الدولي.

لكن صحيفة "ديلي ميل" تقول إن بايرن يريد ربط ألابا باتفاق جديد لتجنب احتمال خسارته مجانًا، ومن المقرر إجراء مزيد من المناقشات الأسبوع المقبل مع انتهاء حملة ​الدوري الألماني​.

ويأمل العمالقة الألمان في إقناع النمسوي بالبقاء في أليانز أرينا.