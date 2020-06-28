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بايرن ميونيخ لن يستسلم في سعيه الى الحفاظ على ألابا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

يرفض ​بايرن ميونيخ​ التخلي عن تأمين ​دافيد ألابا​ بصفقة جديدة.

وينتهي عقد ألابا الحالي في صيف العام المقبل، ولم يتمكن بايرن بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة على الرغم من كونه في محادثات منذ عدة أشهر.

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ويتم ربط ​​ وريال مدريد مع النمسوي الدولي.

لكن صحيفة "ديلي ميل" تقول إن بايرن يريد ربط ألابا باتفاق جديد لتجنب احتمال خسارته مجانًا، ومن المقرر إجراء مزيد من المناقشات الأسبوع المقبل مع انتهاء حملة ​الدوري الألماني​.

ويأمل العمالقة الألمان في إقناع النمسوي بالبقاء في أليانز أرينا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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