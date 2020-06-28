أرتيتا: سنواجه قرارات صعبة في سوق الانتقالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

يعترف مدرب ​أرسنال​، ​ميكيل أرتيتا​، بأن النادي سيواجه قرارات صعبة في سوق الانتقالات.



ويريد أرتيتا إحداث ثورة في الغانرز ولديه خطط كبيرة للمستقبل.

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ويقول: "عليك أن تحقق التوازن في الفريق، من خلال أن يكون لديك مزيج صغير من كل شيء".

وتابع: "بادئ ذي بدء، ما نوع الشخصية التي توقعها؟ هل هذا يتناسب مع ثقافة ناديك؟ بعد ذلك، من حيث الجودة، ماذا تحتاج؟ القوة الجسدية والقدرة التقنية والخصوصية لبعض الوظائف".

وأضاف: "من هنا تبدأ باتخاذ القرارات الصحيحة. بعضها صعب التنفيذ، ولكن عندما يكون لديك خطة واضحة، فإن ذلك ينجح".