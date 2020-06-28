- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرتيتا: سنواجه قرارات صعبة في سوق الانتقالات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020
يعترف مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، بأن النادي سيواجه قرارات صعبة في سوق الانتقالات.
ويريد أرتيتا إحداث ثورة في الغانرز ولديه خطط كبيرة للمستقبل.
ويقول: "عليك أن تحقق التوازن في الفريق، من خلال أن يكون لديك مزيج صغير من كل شيء".
وتابع: "بادئ ذي بدء، ما نوع الشخصية التي توقعها؟ هل هذا يتناسب مع ثقافة ناديك؟ بعد ذلك، من حيث الجودة، ماذا تحتاج؟ القوة الجسدية والقدرة التقنية والخصوصية لبعض الوظائف".
وأضاف: "من هنا تبدأ باتخاذ القرارات الصحيحة. بعضها صعب التنفيذ، ولكن عندما يكون لديك خطة واضحة، فإن ذلك ينجح".
كانت هذه تفاصيل خبر أرتيتا: سنواجه قرارات صعبة في سوق الانتقالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.